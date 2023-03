FC Barcelona daagt journalisten voor rechter in omkopingszaak

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

FC Barcelona heeft vijf journalisten en een aantal media aangeklaagd vanwege hun berichten over de miljoenenbetalingen van de club aan een voormalige baas van de scheidsrechterscommissie in Spanje. Volgens Barcelona hebben de gedaagden met hun berichtgeving over de betalingen aan een bedrijf van José Maria Enriquez Negreira geprobeerd de club te beschadigen, zo meldde de Spaanse krant Sport over de aanklacht.