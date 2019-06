Hattrick Ronaldo helpt Portugal naar finale Nations League

Portugal startte met Ronaldo in de basis en dat betekende voor de vedette van Juventus zijn eerste optreden in de Nations League. De aanvaller kwam in het afgelopen najaar tijdens de groepsduels niet in actie.

Slap rollertje

Na twaalf minuten kreeg Ronaldo een grote kans op de openingstreffer, maar aangespeeld op de rand van het strafschopgebied produceerde de captain een slap rollertje dat naast ging. Xherdan Shaqiri had de Zwitsers al na drie minuten op voorsprong kunnen zetten, maar de Champions League-winnaar stuitte op doelman Rui Patricio.

De wedstrijd was zo’n 25 minuten oud toen Ronaldo van een meter of twintig aanlegde voor een vrije trap na een overtreding van Kevin Mbabu. De Zwitserse keeper Yann Sommer deed even een stapje naar rechts en was vervolgens kansloos op de pegel van Ronaldo, die links van de doelman met een stuiter in de hoek verdween.

Via Haris Seferovic waren de Zwitsers kort voor rust dicht bij de 1-1. Een prachtige aanval via Granit Xhaka en Mbabu eindigde bij Seferovic, die hard op de lat schoot. Tien minuten na rust kwam de gelijkmaker er wel, al had die behoorlijk wat voeten in de aarde.

VAR grijpt in

Een duw van Nelson Semedo jegens Steven Zuber werd in eerste instantie door scheidsrechter Felix Brych niet als een strafschop beoordeeld. In de tegenaanval die daarop volgde, wees de Duitser wel naar na de stip nadat Ricardo Rodriguez Bernardo Silva onderuit haalde. Op advies van de VAR ging Brych toch naar de zijlijn om te kijken, waarna hij zijn beslissing herzag: strafschop voor Zwitserland.

Venijn in de staart

Rodriguez zette beide ploegen weer op gelijke hoogte en het duel leek lange tijd op een verlenging af te stevenen. Totdat Ronaldo in de slotfase toesloeg. Eerst schoot hij drie minuten voor tijd een voorzet van Silva in de korte hoek binnen, en twee minuten later besliste hij uit de counter het duel via een individuele actie, gevolgd door een gekruld schot.