Premium Het beste van De Telegraaf

Primoz Roglic zinspeelt wederom op verlies rode leiderstrui in Vuelta Masterplan of hoog spel bij Jumbo-Visma?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Met de vorm van Primoz Roglic is nog steeds niets mis. Hij heeft alle vertrouwen in een derde eindzege in de Vuelta. Ⓒ EPA

CULLERA - Is het hoog spel van Jumbo-Visma, of blijkt het achteraf een masterplan? Jojoën met de rode trui, die Primoz Roglic - of hij nu wilde of niet - op het slotklimmetje naar Alto de la Montaña de Cullera (1,9km à 9,4%) niet kon omzeilen. De 31-jarige Sloveen deed in de zesde rit van de Vuelta zelfs goede zaken door de concurrentie op verdere achterstand te rijden, maar zinspeelde wederom op verlies van het leiderstricot.