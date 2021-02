Privéjet met Dries Mertens schuift van landingsbaan

Mertens liep op 16 december in een competitieduel tegen Inter een blessure aan de linkerenkel op. Eind vorig jaar vertoefde de Rode Duivel al in een revalidatiecentrum en drie weken terug hervatte hij de groepstrainingen in Napels. Maar de 33-jarige aanvaller besloot om terug te keren naar België om zijn revalidatie voort te zetten.

Om de vlucht van Napels naar Antwerpen te maken, werd er een privéjet gehuurd. Een Cessna-toestel van de Kroatische maatschappij Jung Sky. Mertens stapte samen met zijn hond Juliette aan boord. Maar bij de landing op de luchthaven van Deurne liep het mis. Door de hevige regen konden de piloten het toestel niet op de baan houden. Het schoof verder dan gepland en dook het gras van de veiligheidszone in.

„Wij zijn zaterdagavond rond 21.20 uur opgeroepen om bijstand te verlenen”, zegt een woordvoerder van de Antwerpse brandweer. „Met twee technische wagens hebben we het toestel weer op de landingsbaan getrokken.”

De inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar de zaak wordt wel onderzocht. Mertens, zijn omgeving en zijn management waren de afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar.