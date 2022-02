Skeletonster Kimberley Bos heeft op Spelen zicht op medaille

Kimberley Bos Ⓒ HH/ANP

Kimberley Bos heeft na drie runs in het skeletontoernooi zicht op een historische medaille op de Olympische Spelen. Bos rukte in het Yanqing National Sliding Centre in de derde run op van de zesde naar de vierde plaats in het klassement. Nog nooit wist Nederland een olympische medaille te winnen in het skeleton.