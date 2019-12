Thibaut Courtois vangt in zijn vrije tijd ook basketballers

Tijdens het duel tussen Miami Heat en Washington Wizards bleek Courtois naast het vangen van ballen ook bedreven in het opvangen van basketballers. In het tweede kwart dook Miami-speler Tyler Herro achter de basket ook de tribunes in. Precies op de plek waar Courtois zat. Dat kwam mooi uit want toen kon hij hem opvangen. De Belg kon er zelf wel smakelijk om lachen.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik