Goed nieuws voor Verstappen

De Grand Prix van Mexico krijgt wel een nieuwe naam, de Mexico-City Grand Prix. De kalender voor het komende jaar bestaat nu al uit een recordaantal van 22 races. Nederland (Zandvoort) en Vietnam zijn volgend seizoen de nieuwkomers in de Formule 1.

Er bestaat nog wel onzekerheid of er ook komend jaar in Hockenheim in Duitsland wordt gereden.

Dat het F1-circus Mexico blijft aandoen, is goed nieuws voor Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur was de afgelopen twee jaar de beste op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Max Verstappen viert zijn tweede overwinning in Mexico. Ⓒ Hollandse Hoogte