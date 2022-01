Ook Lionel Messi test positief op corona

Messi (34) is in quarantaine gegaan en de Argentijnse aanvaller houdt zich aan het protocol van de Franse topclub.

Behalve Messi hebben ook Juan Bernat, Sergio Rico en Nathan Bitumazala positief getest. Paris Saint-Germain speelt maandag in de beker tegen Vannes. Volgende week zondag is Olympique Lyonnais de tegenstander in de Franse competitie.

Neymar

Messi is bij Paris Saint-Germain bezig aan een moeizaam seizoen. In elf competitiewedstrijden kwam hij slechts één keer tot scoren. Alleen op 20 november was hij trefzeker in League 1. Ondanks de wat tegenvallende cijfers van Messi gaat PSG riant aan kop in Frankrijk. PSG heeft al 13 punten meer dan nummer 2 OGC Nice.

PSG meldt tevens dat Neymar (29) tot 9 januari in Brazilië blijft revalideren, onder toezicht van de staf van Paris Saint-Germain. Naar verwachting kan de Braziliaanse aanvaller de training over drie weken hervatten.