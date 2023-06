Premium Het beste van De Telegraaf

Vlaggende duizendpoot Franca Overtoom: tandarts, The Voice-winnares en eerste vrouwelijke WK-grensrechter

Door Steven Kooijman

Franca Overtoom is een bezig bijtje en zit vol energie voor verschillende passies in haar leven. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN & ANP/HH

Ze was al met haar vlag in de weer op het vrouwen-EK in Engeland, maar volgende maand zal ze Down Under ook actief zijn als eerste Nederlandse assistent-scheidsrechter op het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen. Als Franca Overtoom, fulltime tandarts bij de marine en winnares van The Voice Family, een droom heeft, wil ze die laten uitkomen ook: „Mijn ouders vonden mij onzeker.”