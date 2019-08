Van der Poel: rust vereist voor regenboog

Mathieu van der Poel veroverde eerder dit jaar tijdens het WK veldrijden al een regenboogtrui en mikt in Yorkshire bij het WK op de weg op een tweede. Ⓒ Hollandse Hoogte

NARVIK - Sinds hij op weergaloze wijze de Amstel Gold Race op zijn naam schreef, wordt Mathieu van der Poel gezien als een soort supermens. Maar zelfs zijn imposante lijf kent grenzen. Het is even op bij het 24-jarige fenomeen, zo maakte de knallende koppijn tijdens de Arctic Race of Norway duidelijk.