Ajax: tijd voor het echte werk

Hakim Ziyech schiet Ajax op 0-2 tegen Sparta. Daarmee gooit de Marokkaan de wedstrijd al voor rust in het slot. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

ROTTERDAM - Tegen Sparta Rotterdam (1-4) bleek maar weer eens hoe belangrijk het is dat Ajax zich ten koste van APOEL Nicosia voor de groepsfase van de Champions League heeft geplaatst. De Rotterdammers beten 24 minuten dapper van zich af, maar blonken na de onverwachte openingstreffer van Quincy Promes uit in naïviteit. In dit soort potjes worden de (jeugdige) Ajax-spelers in tegenstelling tot op het allerhoogste Europese voetbalpodium hooguit bij vlagen tot het uiterste getest.