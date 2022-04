Realistische Van der Poel na zware Parijs-Roubaix: ’Het ging op hangen en wurgen’

Van teleurstelling leek nauwelijks sprake bij Van der Poel, van realisme des te meer. „Het was een enorm lastige wedstrijd, het viel nooit stil. Vanaf het begin moesten we achter de feiten aan. Het team leverde nog goed werk om me terug te brengen in de wedstrijd, maar ik had niet de benen om het af te maken.”

Het fietsen achter de feiten aan gold niet alleen voor Van der Poel en zijn team Alpecin-Fenix, zo merkte de 27-jarige renner: „Het was een beetje een rare situatie. Ik zat achterin en had niet het gevoel dat het vol op de kant ging of zo. Ineens zag ik dat de helft van het peloton weg was, dus toen moesten we lang in achtervolging. De ploeg heeft dat overigens mooi opgelost, waardoor ik nog in een goede situatie terecht kwam. Enorm sterk ploegwerk.”

In paniek raakte Van der Poel dus niet, maar aanpoten was het wel: „Ik panikeer sowieso niet snel, maar het was uiteraard geen ideale situatie. Later waren er ook nog valpartijen die ik maar net kon ontwijken, maar dat heeft het verschil allemaal niet gemaakt. Het was een koers op hangen en wurgen, ik was gewoon niet helemaal top vandaag.”

Moordend tempo

Het moordende tempo waarin deze editie van Parijs-Roubaix werd gereden zorgde volgens Van der Poel nog voor een extra moeilijkheidsgraad. „Dit was een vrij pittige editie. Ik niet wat de gemiddelde snelheid is geweest, maar dit was zeker een heel snelle Roubaix.” Het zorgde ervoor dat de toch al vermoeide benen in het slotstuk van ’De Hel van het Noorden’ niet meer konden aanhaken bij die van de mannen die uiteindelijk het podium betraden, al probeerde MvdP het nog wel: „Ik had al een paar keer gereageerd en ben nog goed blijven vechten, maar uiteindelijk zat er gewoon niet veel meer in de benen. Ik hoopte nog dat iemand anders zou reageren, maar dat gebeurde niet.”

Van der Poel (r.) op de kasseien. Ⓒ ANP/HH

Bij aankomst in Roubaix zag Van der Poel dat Dylan Baarle de iconische trofee uitgereikt zou krijgen. Hij gunde het zijn landgenoot van harte. „Ik ken hem wel een beetje, hij is een aardige jongen met wie ik wel eens op de kamer heb gelegen. Een verdiende zege, ik gun het hem van harte.”

Mooi voorjaar

Dat het in Parijs-Roubaix geen podiumplaats werd, zoals vooraf misschien wel werd gehoopt, deed volgens Van der Poel niet af aan het mooie voorjaar dat hij heeft gereden. „Uiteindelijk moet ik gewoon blij zijn met het voorjaar dat ik heb kunnen rijden. Zeker met die overwinning in ’De Ronde’ (Van der Poel won op 3 april de Ronde van Vlaanderen, red.), dus ik ben eigenlijk heel tevreden. Nu is het ook echt tijd voor een paar dagen rust.”

En de rug, die Van der Poel in aanloop naar het nieuwe seizoen parten speelde? „Na een koers zoals deze zal iedereen zijn rug wel voelen.”