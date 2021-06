Frank de Boer geheimzinnig over toestand Matthijs de Ligt

„Matthijs heeft nog te veel last van zijn lies. We bekijken het van dag tot dag”, aldus De Boer, die tegenover de NOS niet wilde zeggen of hij met De Ligt was gestart als het EK zondag was begonnen. ,,We hoeven geen risico’s te nemen. Daar hoeven we dus ook niet over te praten.”

De Ligt werd tegen Georgië vervangen door Daley Blind. De Ajacied vormde een centraal trio met Jurriën Timber en Stefan de Vrij. Norwich-goalie Tim Krul, die vorige week tegen Schotland onder de lat mocht plaatsnemen, werd in Enschede vervangen door Ajacied Maarten Stekelenburg. De Boer zei dat hij de keepersknoop nog niet heeft doorgehakt.

In Enschede zijn fans weer welkom. Ⓒ REUTERS

De ploeg staat sowieso nog niet vast, benadrukte De Boer. „Natuurlijk kijken we vandaag nog naar de uitvoering. Daar gaat het van afhangen. Ik heb nog wel een bepaald ander idee, al zal het in grote lijnen hier op neerkomen”, was De Boer opnieuw enigszins geheimzinnig.

Voor Oranje begint het EK over precies een week. In de Johan Cruijff ArenA wacht dan een treffen met Oekraïne. Het toernooi begint vrijdag met een wedstrijd tussen Turkije en Engeland.

Opstelling

Nederland: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind en Wijndal; De Roon, Wijnaldum en Frenkie de Jong; Weghorst en Depay.