Feyenoord trekt stekker uit bouw nieuw stadion

Dat hebben algemeen directeur Dennis te Kloese en financieel directeur Pieter Smorenburg tijdens een persconferentie in De Kuip laten weten. Ook twee plannen om het huidige stadion drastisch te verbouwen zijn voorlopig van de baan.

„Het is gewoon niet mogelijk, het kan gewoon niet”, zei Te Kloese. „We zijn een voetbalclub en we gaan ons nu ook weer op het voetbal richten. Er kunnen denk ik wel zaken beter in de huidige Kuip. Daar gaan we eens goed naar kijken. Natuurlijk valt De Kuip te moderniseren. We wilden graag een nieuw stadion. Maar het is echt niet haalbaar. We blijven voorlopig in De Kuip spelen. Dat moet een goede ervaring voor iedereen blijven. Maar ook grootscheeps verbouwen is niet mogelijk.”