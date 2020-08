Tour-winnaar Egan Bernal onder indruk van Jumbo-Visma

Egan Bernal in de nieuwe kleuren van Ineos Grenadiers, zoals het team deze Tour de France heet. Ⓒ EPA

NICE - Egan Bernal knikte even, voordat hij uitsprak dat Jumbo-Visma in de aanloop naar de Tour de France wel erg veel indruk op hem had gemaakt. De titelverdediger zette Primoz Roglic neer als de man die ’vloog’. ,,En Tom Dumoulin heb ik ook alleen maar beter zien worden”, aldus de pas 23-jarige Colombiaan van Ineos Grenadiers, die ook voordelen zag. ,,Ja, het is een sterke ploeg en dat is ook goed voor ons, want dat houdt ons scherp.”