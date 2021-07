Eisen Lutsharel Geertruida zijn Feyenoord te gortig: verkopen of transfervrij weg?

Geertruida is 21 jaar en zou aan het eind van dit seizoen precies tien jaar Feyenoorder zijn. De speler heeft in een eerder stadium aangegeven dat hij graag bij Feyenoord wil blijven. Dat gebeurde in een gesprek tussen de opvolger van Dick Advocaat, Arne Slot en Geertruida zelf. Slot kreeg van Advocaat zelfs toestemming om onder diens leiding met enkele spelers te praten omdat hij moest weten of hij op hen kon rekenen als hij eenmaal coach zou zijn in De Kuip.

In die periode kwamen de besprekingen op gang over een nieuw contract. Feyenoord wilde de speler, die vanaf 2012 in de jeugdopleiding zat, een fors salaris bieden voor de komende jaren. Dat gebeurde ook prompt, maar de adviseurs van Geertruida - onder wie de broer van aanvoerder Leroy Fer - legden volgens ingewijden een extreem eisenpakket neer.

Feyenoord wil niets zeggen over de hoogte van bedragen, maar duidelijk is dat de eisen die namens Geertruida zijn neergelegd voor de club niet zijn op te hoesten. Geertruida, een jongen van Rotterdam-Zuid die altijd zei te dromen van een carrière in De Kuip, speelt pas twee jaar in het eerste elftal van Feyenoord.

Frank Arnesen zegt noodgedwongen de stekker uit de onderhandelingen te hebben getrokken. Hij heeft te maken met een beperkt salarisbudget, maar in de afgelopen seizoenen was wel een uitzondering mogelijk. Alleen ging het dan om een speler van het kaliber Steven Berghuis, die als topscorer en aanvoerder bijna twee miljoen euro verdiende. Op dat niveau zit Geertruida vanzelfsprekend nog niet.