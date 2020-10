Toto Wolff sluit komst van Max Verstappen voorlopig uit

Russell (Williams) en Ocon (Renault) staan allebei onder contract bij Mercedes, dus het is logisch dat Wolff hen op deze manier toekomstperspectief probeert te bieden. Bottas heeft nog een verbintenis tot en met 2021 bij Mercedes. De contracten van Hamilton en Wolff zelf lopen na dit seizoen af. Met name de toekomst van Wolff, die ook aandelen heeft in het Formule 1-team, als teambaas is nog een groot vraagteken. Intern zijn de discussies met het overkoepelende Daimler nog volop gaande.

Publiek geheim

Het is een publiek geheim dat de machtige Oostenrijker fan is van Verstappen. Hij onderhoudt ook een goede band met diens vader Jos. „Max heeft zijn loyaliteit richting Red Bull Racing duidelijk uitgesproken”, stelt Wolff over de Nederlander, die een contract heeft tot en met 2023, maar bij een niet competitieve auto eventueel al na volgend jaar zou kunnen vertrekken. „Als je voor een team uitkomt, moet je loyaal zijn. Zo hoort het en ik had niet anders verwacht. Dat verwacht ik ook van mijn coureurs.”

Bekijk ook: Berusting maakt plaats voor optimisme bij Max Verstappen

Wolff liet eerder op de Nürburgring al weten dat Mercedes zeker geen motoren gaat leveren aan Red Bull Racing vanaf 2022. Het team van Verstappen moet op zoek naar een alternatief, nu Honda er na 2021 mee stopt. Naast het eigen fabrieksteam levert Mercedes motoren aan Racing Point, Williams en vanaf volgend jaar ook aan McLaren.

Bekijk hier de uitslagen, standen en het programma in de Formule 1