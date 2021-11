Nieuwe FC Barcelona-trainer Xavi: ’Johan Cruijff had gelijk’

Voetbal

Gehavend PSV klaart klus in Sittard en is (voor even) koploper Eredivisie

PSV is in ieder geval voor even koploper in de Eredivisie. In Sittard wist de gehavende equipe van trainer Roger Schmidt eenvoudig met 4-1 te winnen. Ajax speelt zondagavond om 20.00 uur thuis tegen Go Ahead Eagles en kan dan de koppositie weer heroveren.