US Open: Murray en Thiem door, Katrina Scott (16) verrast

De 33-jarige Murray werkte in de vierde set een wedstrijdpunt weg bij een 6-5 achterstand. De voormalig nummer 1 van de wereld, die zijn eerste grand slam speelde sinds de Australian Open van 2019, was in de derde set al teruggekomen van een break achterstand.

De partij duurde vier uur en 39 minuten.

Thiem ziet tegenstander opgeven

Dominic Thiem heeft in zijn eersterondepartij maar twee sets hoeven spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf na het verlies van de tweede set vrij plotseling op wegens een beenblessure.

Het stond op dat moment 7-6 (6) 6-3 voor de als tweede geplaatste Oostenrijker, die het in de eerste set erg moeilijk had met de taaie Spanjaard, de mondiale nummer 105. Thiem stond een break voorsprong af en benutte in de tiebreak pas zijn derde setpunt.

In de tweede set ging het een stuk makkelijker voor Thiem. Na een uur en 54 minuten besloot Munar, die moeizamer begon te bewegen, om niet meer verder te spelen.

Door de absentie van titelhouder Rafael Nadal is Thiem, d enummer 3 van de wereld, dit jaar als tweede geplaatst.

Dominic Thiem Ⓒ EPA

Scott (16) verrast op US Open

De Amerikaanse tiener Katrina Scott, de nummer 637 van de wereld, heeft voor een verrassing gezorgd. De 16-jarige Scott was in de eerste ronde met 7-6 (3) 6-2 te sterk voor de Russin Natalja Vichljantseva, de mondiale nummer 131.

Scott had van de toernooileiding een wildcard gekregen en debuteerde op een grandslamtoernooi. Ze had zelfs nog nooit in het hoofdtoernooi van een WTA-toernooi gestaan.

In de tweede ronde neemt Scott het op tegen landgenote Amanda Anisimova, die als 22e is geplaatst. Anisimova was met 7-5 7-5 te sterk voor Viktoriya Tomova.

Kenin

Sofia Kenin, de hoogst geplaatste Amerikaanse, verzekerde zich ook van een plek in de tweede ronde. De winnares van de Australian Open, als tweede geplaatst in New York, had weinig moeite om Yanina Wickmayer te verslaan. Het werd 6-2 6-2.