Geen clash tussen Hakim Ziyech en Virgil van Dijk

Coach Frank Lampard liet weten dat Ziyech nog niet fit genoeg is om zijn debuut in de Premier League te maken. De linkspoot ontbrak ook al in het eerste duel, dat werd gewonnen van Brighton.

Ook Ben Chilwell, Thiago Silva en Christian Pulisic ontbreken nog bij Chelsea. Ziyech liep in een oefenduel van Chelsea een knieblessure op.