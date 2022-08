Oranje-international Pelova laat kans schieten om teamgenoot Martens te worden

Bij PSG, de nummer twee van Frankrijk, had Pelova teamgenoot kunnen worden van Lieke Martens, die eerder dit jaar werd overgenomen van FC Barcelona. De aanvallende middenvelder heeft echter aangegeven dat haar voorkeur uitgaat naar een Engelse club.

Bovendien ziet Pelova bij Ajax nog genoeg kansen en uitdagingen. Met de Amsterdamse club wil ze bijvoorbeeld dolgraag de Champions League in. Ajax moet nog één voorronde, met twee tegenstanders, overleven om zich te kwalificeren voor het miljoenenbal.

Pelova heeft een sterk jaar achter de rug. Bij Ajax, dat niet voor niets haar aflopende contract in een eerder stadium met één jaar verlengde, was ze in 30 duels goed voor negen doelpunten. De hoofdstedelingen eindigden uiteindelijk achter FC Twente als tweede in de Vrouwen Eredivisie.

Op het EK was Pelova als invaller trefzeker in het groepsduel met Zwitserland (4-1 zege). In de kwartfinale tegen Frankrijk verving ze de geblesseerde Martens als basisklant.