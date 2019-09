Ten Hag: ’Dáárom kwamen we in de problemen’

„We hadden ook wel met 5-1 of 6-1 kunnen winnen. Maar het is logisch dat mijn spelers op een gegeven moment de aandacht verleggen naar het duel van dinsdag met Lille in de Champions League.”

„In de tweede helft hebben we het publiek vermaakt, met als hoogtepunt de 4-1 van Nicolás Tagliafico. Wat hing hij mooi in de lucht na die voorzet van Hakim Ziyech. Maar in de eerste helft anticipeerden we niet goed op het spel van Heerenveen. Daarom kwamen we verdedigend in de problemen. Dat hebben we in de rust rechtgezet. Tegen Lille dinsdag mag dat natuurlijk niet gebeuren. Ik denk dat die ploeg ook hier naartoe komt om te counteren.”

Ten Hag hield Sergiño Dest en David Neres buiten zijn basisformatie en liet Siem de Jong in de slotfase invallen. „Dest en Neres komen terug van een tijdsverschil van 9 uur. En Siem mag vanwege zijn leeftijd niet meer in Jong Ajax spelen”, zei hij over de middenvelder die vorig seizoen op huurbasis voor Sydney FC speelde.

Lille

Ten Hag vreest dat Donny van de Beek en Noussair Mazraoui niet op tijd fit zijn voor het thuisduel dinsdag met Lille OSC in de groepsfase van de Champions League. „Ik denk dat ze er niet bij zijn”, zei hij na de competitiezege van zijn ploeg op sc Heerenveen (4-1).

Van de Beek is nog niet hersteld van een blessure aan een bovenbeen. Mazraoui kampt met een spierblessure. „Ik hoop natuurlijk wel dat ze het halen”, zei Ten Hag. „Maar zoals ik het nu zie, gaan ze het niet halen. Nee, ook niet een van de twee.”

Ten Hag verwacht dat hij Van de Beek en Mazraoui goed kan vervangen. „We hebben een brede selectie en dat is niet voor niks. Zo kunnen we dingen opvangen bij vormverlies of in dit geval blessures. Dat zal noodzakelijk zijn om dit jaar weer succesvol te zijn.” Van de Beek en Mazraoui trainen al wel individueel. Ajax gaat volgende week zondag op bezoek bij PSV.