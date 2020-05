Luuk de Jong zorgt voor ophef met barbecue

De aanvaller van Oranje hield zaterdag samen met onder meer Ever Banega, Lucas Ocampos en Franco Vazquez en hun partners een barbecue, en die kan weleens grote gevolgen gaan hebben voor het kwartet van Sevilla.

Mevrouw Banega ’boosdoener’

De vrouw van Banega postte enkele foto’s van het gezelschap op haar Instagram-account en verwijderde die vervolgens weer, maar dat was te laat om te ontsnappen... De Spaanse krant Marca bemachtigde de foto’s, waarop te zien is hoe De Jong en zijn ploeggenoten het uiterst gezellig hebben met elkaar.

Luuk de Jong. Ⓒ AFP

Samenkomsten zijn in Spanje (zwaar getroffen door het coronavirus) nog altijd verboden, en ook de Spaanse Primera Division ligt nog altijd stil. Nu de Spaanse premier net dit weekend uitgesproken had dat er in juni weer gevoetbald kan gaan worden, bewijzen De Jong en zijn ploeggenoten het Spaanse voetbal een slechte dienst.

Frontale aanval

„Een frontale aanval op de hervatting van La Liga”, zo betitelt Marca het gedrag van de Sevilla-spelers. De club zelf heeft nog niet gereageerd op het feestje van de spelers...