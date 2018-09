'Lyon wil na Depay ook Evra aantrekken'

De 35-jarige Fransman, die in het bezit is van een aflopend contract, zou niet onder de indruk zijn van aanbiedingen van Crystal Palace en vanuit China. Lyon, dat deze transferperiode al Memphis Depay vastlegde, slaagt er mogelijk wel in om hem los te weken bij de Oude Dame.

Evra doorliep de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en speelde vervolgens voor Marsala, Monza, OGC Nice, Monaco and Manchester United. Sinds de zomer van 2014 speelt de 81-voudig international voor Juventus.