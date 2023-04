Premium Het beste van De Telegraaf

Aurelio De Laurentiis is trots op z’n meesterwerk Reportage: Napoli bestormt aan hand van eigenzinnige Italiaanse filmmaker Europese top

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Napoli-preses Aurelio De Laurentiis.

NAPELS - Als er één Europese club met grote snelheid richting de landstitel gaat, dan is het Napoli wel. De club draait zowel in de Serie A in Italië als in de Champions League geweldig. Het succes van Napoli komt, behalve van trainer Luciano Spalletti, zeker ook dankzij Napoli-eigenaar en -voorzitter, te weten de filmproducent Aurelio De Laurentiis, het neefje van de vroegere beroemde filmproducent Dino De Laurentiis.