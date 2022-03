Valeriy Oyf zet Vitesse in de verkoop

Het nieuws volgt op de ontwikkelingen bij Chelsea, waar zijn goede vriend Roman Abramovich al eerder bekendmaakte de club te willen verkopen. Een proces dat nu stil ligt, omdat de zware sancties die door de Britse regering aan Abramovich heeft opgelegd ook Chelsea hard hebben geraakt.

Twee weken geleden, direct na de Russische invasie, gaf Vitesse nog een statement ter geruststelling af. „De club verkeert in financieel stabiele omstandigheden en op dit moment voorzien we geen significante gevolgen voor Vitesse.” Maar die geruststellende woorden zijn snel ingehaald door de actualiteit.

Het besluit van Oyf heeft grote gevolgen voor Vitesse, dat een businessmodel had, waarbij de eigenaar jaarlijks de tekortkomende miljoenen bijpaste. Het lijkt weinig waarschijnlijk, dat een nieuwe eigenaar gevonden kan worden, die er onder vergelijkbare voorwaarden in wil stappen. Dat zal dan een drastische aanpassing betekenen van het uitgaven- en ambitieniveau.

Oyf runt Vitesse via een brievenbusfirma in het Gelderse Oosterbeek met de naam Performance Management Holding BV. Die BV heeft een negatief eigen vermogen van 132 miljoen euro. Het gaat hier om een schuld aan zichzelf van Oyf, een manier om zijn voetbaluitgaven buiten zijn normale zakelijke activiteiten te houden en te parkeren in een aparte BV. De Rus zal bij een verkoop hooguit een deel van het uitgegeven geld terug zien. Kenners schatte de waarde van Vitesse in op maximaal 20 à 25 miljoen euro.

Het Gelredome, de thuishaven van Vitesse. Ⓒ Pro Shots

Met de voorgenomen verkoop door Oyf komt een einde aan het Russische tijdperk van Vitesse, dat in 2010 begon. Onder leiding van Merab Jordania, Alexander Chigirinsky en Oyf, allemaal relaties van Chelsea-eigenaar Abramovich, werd vanuit de Russische connectie meer dan 150 miljoen euro in Vitesse gestopt. De grootste successen waren de bekerwinst in 2017, de eerste en enige prijs in de 130-jarige clubhistorie, en het huidige Europese seizoen, waarin Vitesse heeft weten door te dringen tot de achtste finales van de Conference League.

Valeriy Oyf laat weten in een reactie: „Het doet me veel pijn om zo afscheid te nemen van Vitesse, maar in de huidige situatie neem ik deze moeilijke beslissing in het belang van de club, medewerkers, supporters, sponsoren en andere stakeholders. Ik kijk terug op een bijzondere periode, waarin ik me altijd erg betrokken voelde bij de club en genoten heb van de mooie prestaties. Vitesse zit in mijn hart en dat zal altijd blijven gelden voor de club en de supporters.”

In het statement dat de club in samenwerking met Oyf heeft gegeven wordt gesteld dat „bij een verkoop van de aandelen een zorgvuldige procedure wordt gevolgd, zodat de continuïteit van de club gewaarborgd blijft en Vitesse zich kan blijven focussen op haar sportieve ambities.”

