Rel rond ’droomtransfer’ Verrips - Oude club pikt het niet

De Nederlandse doelman (22) beroept zich op een transfervrije status, nadat hij KV Mechelen in een aangetekende brief kenbaar had gemaakt dat hij zijn contract wilde beëindigen naar aanleiding van de straf die de club heeft gekregen voor matchfixing.

KV Mechelen bestrijdt deze transfervrije status en stapt naar de FIFA, omdat de transfer volgens de Belgische club onrechtmatig is.

„Toen ik jong was wilde ik altijd in de Premier League spelen. Ik kijk er heel erg naar uit mee af te reizen naar Bournemouth en ik wil de komende weken laten zien waartoe ik in staat ben”, aldus Verrips.

Voor zijn periode in Mechelen speelde Verrips bij FC Twente, Sparta en MVV.