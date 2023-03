Hoolwerf pakt zilver bij WK op massastart

Bart Hoolwerf heeft bij de WK Afstanden de zilveren medaille gepakt op het onderdeel massastart. Hij moest in een lange sprint alleen Bart Swings voor laten gaan. Hoolwerf kwam te breed uit de laatste bocht en kon de Belg niet meer achterhalen.

Jorrit Bergsma eindigde als vijfde. Hij reed een groot deel van de zestien ronden in dienst van Hoolwerf. Bergsma hield het tempo hoog, zodat ontsnappen nauwelijks mogelijk was. Hoolwerf kon het goede werk van zijn landgenoot niet met de wereldtitel bekronen. Hij kwam tijdens de finale nog wel in botsing met een Zuid-Koreaan, die ten val kwam.

Te veel meters

Hoolwerf deelde aan de finish complimenten uit aan Bergsma. „Hij heeft de groep mooi bij elkaar gehouden”, zei hij. „Dan moet ik het afmaken. Maar ik had het lastig met de bochten. Als ik kort op Swings zit, dan kan ik hem verslaan. Maar ik maakte te veel meters in de bochten. Daardoor kon ik niet meer winnen.”

Bergsma is van mening dat Swings verdiend heeft gewonnen. „Hij was denk ik de sterkste. Maar Bart heeft het goed gedaan. Ik denk dat we in de toekomst een goed duo kunnen vormen. Ik als aanvaller en Bart om de race in een sprint af te maken.”