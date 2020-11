Kroaat Vida pas in rust gewisseld na positieve coronatest

De Kroaten namen het in Istanbul op tegen Turkije, waar Feyenoorder Orkun Kökcü na ruim een half uur geblesseerd uitviel (3-3).

Toen eenmaal bekend was dat Vida een positieve test had afgeleverd, werd hij gewisseld. Hij speelde de hele eerste helft. De aanvoerder veroorzaakte voor rust een strafschop.

Alle spelers testten maandag negatief en ondergingen woensdagochtend, op de dag van de wedstrijd, nogmaals een test. Daaruit bleek dat Vida wel positief was. Hij is direct in quarantaine gegaan. Vida speelt voor Besiktas uit Istanbul en hoefde dus niet ver te reizen.

Kroatië treft zaterdag Zweden in de Nations League en dinsdag is Portugal de tegenstander in het landentoernooi.