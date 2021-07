Buitenlandse media: ’Droom van Lionel Messi is nu een eeuwige realiteit’

Lionel Messi en zijn teamgenoten poseren met de beker. Ⓒ ANP//HH

Amsterdam - Lionel Messi pakte zondagnacht dan eindelijk zijn eerste prijs met Argentinië. In de finale van de Copa America werd Brazilië met 1-0 aan de kant geschoven. Het was voor La Albiceleste bovendien de eerste grote prijs sinds 1993. Het is dan ook een gebeurtenis die breed uitgemeten wordt in de internationale media.