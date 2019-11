Merckx (74) verliest met Poulidor (83) ’echte vriend’

Merckx sprak Poulidor, die woensdag op 83-jarige leeftijd overleed, nog tijdens de Tourstart in Brussel afgelopen zomer. „We hebben samen voor de tv naar de ploegentijdrit gekeken”, vertelde de vijfvoudig Tourwinnaar.

„Poulidor was tijdens mijn carrière één van mijn grote tegenstanders, maar nadien konden we het erg goed met elkaar vinden. We zijn regelmatig samen op vakantie geweest. Zijn overlijden is een groot verlies. Poulidor was een grote persoonlijkheid in het wielrennen, en een monument in Frankrijk. Hij was geliefd bij alle Fransen.”

In de Tour van 1974, de laatste die Merckx won, eindigde Poulidor als tweede. In datzelfde jaar werd de Fransman ook tweede achter Merckx op het WK in Montreal.

