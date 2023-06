Premium Het beste van De Telegraaf

Eventuele FA Cup-winst kroon op sterk debuutseizoen Geweldige sfeer bij Manchester United: Casemiro loopt weg met Erik ten Hag, 'gezochte chemie gevonden'

Door Marcel van der Kraan

Manchester City en Manchester United staan vandaag (aanvang 16.00 uur) voor het eerst in de historie tegenover elkaar in een grote finale. Twee clubs van wereldfaam. Maar ook een eindstrijd met twee trainers van inmiddels wereldfaam. Erik ten Hag is mede dankzij United’s plek in de top-3 van de Premier League bezig zich te te nestelen tussen de elite van het trainersgilde.