FC Twente naar Zweden voor tweede voorronde Conference League

De tweede voorrondes staan gepland voor 27 juli en 3 augustus. Het eerste duel voor Twente is in De Grolsch Veste, het tweede in Zweden.

Hammarby is de huidige nummer 9 van de Zweedse hoogste klasse de Allsvenskan en eindigde vorig seizoen als derde, met acht punten achterstand op kampioen BK Häcken. Het nadeel met Scandinavische ploegen in de Europese voorrondes is dat die in juli vol in het ritme zitten omdat de competities daar anders lopen. Nederlandse ploegen, die nog volop aan het opstarten zijn, hebben daar nog wel eens problemen mee.

Bekenden

Vanuit Nederlands perspectief zijn er twee bekende spelers bij Hammarby. Dat zijn Tesfaldet Tekie, die in Nederland voor Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles speelde, en de Nederlander Shaquille Pinas, oud-speler van ADO Den Haag, die via het Bulgaarse Ludogorets in Zweden is terechtgekomen.

FC Twente plaatste zich door in de play-offs om een Europees ticket te winnen van Sparta Rotterdam. Het heenduel eindigde in 1-1 na een late gelijkmaker van de aan Feyenoord verkochte Ramiz Zerrouki. In het terugduel had Twente aan een 1-0 zege genoeg.

Twente keerde vorig seizoen na een afwezigheid van acht jaar terug in Europa. De club uit Enschede stroomde toen in de derde voorronde van de Conference League in en rekende daarin af met FK Cukaricki. In de play-off werd FC Twente vervolgens uitgeschakeld door de latere finalist Fiorentina.