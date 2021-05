Oud-tennisser Piet van Eijsden (85) overleden

Van Eijsden veroverde elf nationale titels, waarvan één in het enkelspel; in 1961. Daarnaast kwam hij enkele jaren uit voor het Nederlandse Davis Cup-team en was hij actief op alle vier de grandslamtoernooien.

Na zijn loopbaan ging Van Eijsden in 1978 aan de slag als toernooidirecteur van het Dutch Open. Hij haalde grootheden als Rod Laver, Tom Okker, John Newcombe, Guillermo Vilas, Thomas Muster, Miloslav Mecir, Marcelo Rios en Novak Djokovic naar het graveltoernooi in Nederland.

De licentie van het Dutch Open werd in 2006 door Van Eijsden verkocht aan de firma Krijco, die twee jaar later de rechten overdeed aan de familie van Djokovic voor een evenement in Servië.