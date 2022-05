Sport Kort: Dramatische degradatie voor Slutsky

Dramatische degradatie Slutsky na gemiste strafschop

19.17 uur: Leonid Slutsky heeft met zijn club Rubin Kazan een rampzalige zaterdag beleefd. De oud-trainer van Vitesse degradeerde door een 2-1 nederlaag tegen FC Ufa, waarin een gemiste strafschop de ploeg fataal werd.

Een gelijkspel was genoeg om directe degradatie uit de hoogste Russische klasse te ontlopen, en dat punt leek binnen toen Kazan diep in blessuretijd een penalty kreeg. Vitali Lisakovich, die eerder in de wedstrijd al een penalty raak had geschoten, faalde dit keer. Hij schoot op de paal, waardoor Ufa, dat in de negentigste minuut juist nog aan de leiding was gekomen, er met de overwinning vandoor ging.

De degradatie was een deceptie voor Slutsky, die na zijn avontuur bij Vitesse in december 2019 bij Rubin Kazan aan de slag ging met het idee de Russische top aan te vallen. Tweeënhalf jaar later degradeert de coach met zijn ploeg naar het tweede niveau.

Ruud en Norrie met titel op zak naar Roland Garros

18.40 uur: De tennissers Casper Ruud en Cameron Norrie reizen beiden met een titel op zak af naar Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Ruud prolongeerde zijn titel in Genève, Norrie schreef het toernooi van Lyon op zijn naam.

De als tweede geplaatste Ruud, de nummer 8 van de wereld, moest diep gaan om zich te ontdoen van de Portugees João Sousa. Het werd na precies 3 uur 7-6 (3) 4-6 7-6 (1) voor de Noor. Sousa serveerde bij 5-4 in de derde set nog voor de titel.

De Brit Norrie maakte zijn favorietenrol waar in Lyon, waar hij in de eindstrijd Alex Molcan uit Slowakije in drie sets de baas was: 6-3 6-7 (3) 6-1. Opmerkelijk genoeg heeft Norrie, die op de elfde plek staat op de wereldranglijst, nu alle toernooien gewonnen waar hij als eerste geplaatst was.

Bij de vrouwen beleefde Angelique Kerber weer eens succes door het WTA-toernooi van Straatsburg te winnen. In een partij met drie tiebreaks was ze net iets sterker dan Kaja Juvan uit Slovenië: 7-6 (5) 6-7 (0) 7-6 (5). De partij duurde liefst 3 uur en 16 minuten. In de zomer van vorig jaar won Kerber (34) voor het laatst een toernooi.

De Italiaanse Martina Trevisan pakte de titel in Rabat. In de eindstrijd was de nummer 85 van de wereld met duidelijke cijfers te sterk voor de Amerikaanse Claire Liu: 6-2 6-1. Trevisan had in de kwartfinales de Nederlandse tennisster Arantxa Rus uitgeschakeld.

Roland Garros begint zondag.

Dubbeldam rouwt om overleden ’gouden’ paard De Sjiem

18.39 uur: Springruiter Jeroen Dubbeldam heeft afscheid moeten nemen van De Sjiem, het paard waarmee hij olympisch kampioen werd op de Spelen van 2000 in Sydney. De combinatie zegevierde een jaar daarna ook in de Grote Prijs van Aken, één van de meest prestigieuze wedstrijden in de paardensportwereld. De schimmel overleed op 33-jarige leeftijd.

„Met pijn in het hart hebben we vandaag afscheid moeten nemen van De Sjiem”, schrijft Dubbeldam op Facebook. „Bedankt voor alle geweldige successen die je me hebt bezorgd, maar vooral voor alle lessen die ik heb geleerd en de tijd die we samen hebben doorgebracht.”

Dubbeldam (49) kreeg De Sjiem in 1996 onder zijn hoede. „Hij viel op door zijn uitstraling, een echte persoonlijkheid”, zei de springruiter enkele jaren geleden over de schimmel. „Je kon toen al wel zien dat hij niet de makkelijkste was.”

De combinatie Dubbeldam-De Sjiem behaalde heel wat grote successen. Het paard ging in 2005 met pensioen. Tijdens het CHIO van Aken kreeg De Sjiem dat jaar een staande ovatie van de bijna 40.000 toeschouwers. De stal van Dubbeldam in het Overijsselse dorp Weerselo draagt de naam van het dier waarmee hij in Sydney olympisch goud pakte.

Bijrol Nederlandse atleten bij Diamond League in Birmingham

18.37 uur: De Nederlandse atleten Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber hebben bij de Diamond League in Birmingham een bijrol vertolkt op de 400 meter. Bonevacia, de houder van het Nederlands record met 44,48 seconden, eindigde als zesde in 46,37. Dobber kwam in de race met negen atleten als laatste over de finish in 47,61. De Brit Matthew Hudson-Smith zegevierde in Birmingham in 45,32.

In de B-finale van de 100 meter eindigde Taymir Burnet als vijfde in 10,47. De 19-jarige Xavi Mo-Ajok werd zevende in 10,49, voor Joris van Gool (10,58). Nederland was in Birmingham ook vertegenwoordigd op de 4x100 meter. Burnet, Van Gool, Hensley Paulina en Raphael Bouju eindigden als vierde in 38,88, Canada zegevierde in 38,31. De Nederlandse vrouwen werden gediskwalificeerd.

De Britse Dina Asher-Smith won bij afwezigheid van de licht geblesseerde vijfvoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah uit Jamaica de 100 meter bij de vrouwen in 11,11. Bij de mannen zegevierde de Canadees Aaron Brown in 10,13. De Sloveense discuswerper Kristjan Ceh maakte indruk met een winnende worp van 71,27 meter, de beste prestatie dit jaar ter wereld.

Groenewegen wint Veenendaal-Veenendaal voor vierde keer

17.34 uur: Dylan Groenewegen heeft voor de vierde keer Veenendaal-Veenendaal gewonnen. De 28-jarige Amsterdammer was na 195,2 kilometer de sterkste in de massasprint. Groenewegen schreef de Nederlandse eendagskoers in 2015, 2016 en 2018 ook op zijn naam.

De afgelopen twee jaar ging Veenendaal-Veenendaal niet door als gevolg van de coronapandemie. De Australiër Zak Dempster had in 2019 de laatste editie gewonnen.

Groenewegen boekte zijn vierde overwinning van dit seizoen. De sprinter van de Australische ploeg BikeExchange-Jayco won twee etappes in de Ronde van Saudi-Arabië en vorige week een rit in Hongarije.

De Amsterdammer ging de sprint van ver aan en hield al zijn concurrenten achter zich. De Belgen Gerben Thijssen en Arnaud De Lie eindigden respectievelijk als tweede en derde. „Het was behoorlijk hectisch en daarom moeilijk om een ’treintje’ te vormen op het einde. Gelukkig hield de ploeg me goed voorin en zeker na de laatste bocht zat ik in een perfecte positie”, zei Groenewegen, die door zijn Australische teamgenoot Kaden Groves werd gelanceerd. „Hij bracht me naar het wiel van de mannen van Wanty en daarna kon ik het afmaken.”

De sprinter werkt toe naar de Tour de France van komende zomer. Groenewegen besloot eind vorig jaar om Jumbo-Visma te verlaten, omdat de Nederlandse ploeg in de grote rondes vooral inzet op het klassement. Bij Team BikeExchange-Jayco wordt voor de Tour wel een sprinttrein rond Groenewegen geformeerd.

Eerste titel voor handbalsters Cabooter/Venlo

17.26 uur: De handbalsters van Cabooter/Venlo hebben voor het eerst de landstitel gewonnen. In de finale van de play-offs wonnen de Limburgers de thuiswedstrijd tegen titelverdediger Otto/VOC uit Amsterdam met 34-28. Een week eerder won Venlo het eerste duel ook al (23-24), waardoor een derde ontmoeting tussen de twee teams niet nodig is.

De eerste helft ging gelijk op in de uitverkochte sporthal Craneveld. Halverwege stond het 16-16. Na rust liep Venlo snel weg en was het verschil op een gegeven moment zeven punten: 29-22. VOC wist die achterstand niet meer goed te maken. Venlo speelt sinds 2014 in de Eredivisie. VOC, dat de titel zeven keer won, eindigde daarin dit seizoen als eerste en begon daarom als favoriet aan de play-offs

Garcia nieuwe leider in Ronde van Burgos

16.09 uur: De Spaanse Mavi Garcia heeft de derde etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De lastige rit ging van Medina de Pomar naar Ojo Guareña en de Spaanse kampioene van de ploeg UAE Team ADQ finishte als eerste na een korte solo bergop. Ze nam meteen ook de leiderstrui over van de Colombiaanse Jennifer Ducuara.

Voor de 38-jarige Garcia was het pas haar eerste zege in een wedstrijd uit de WorldTour. De Française Evita Muzic finishte op twaalf seconden als tweede. Die positie bezet ze ook in het algemeen klassement. Shirin van Anrooij was in de rit de beste Nederlandse op de veertiende plaats. In het klassement staat de renster van Trek-Segafredo twaalfde.

Zondag volgt de slotrit, van Covarrubias naar Lagunas de Neila met opnieuw een aankomst bergop.

Leden kiezen Veldman als nieuwe voorzitter zwembond KNZB

15.19 uur: Hayke Veldman is zaterdag gekozen als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Veldman, een voormalig wedstrijdzwemmer, is de opvolger van Marius van Zeijts, die begin dit jaar na een conflict met het bestuur opstapte. Van Zeijts had zich op het laatste moment opgeworpen als tegenkandidaat voor de door het bestuur naar voren geschoven Veldman.

Veldman (52) is oud-voorzitter van de Nijmeegse zwemvereniging Aqua-Novio ’94 en hij zat namens de VVD in de Tweede Kamer.

Van Zeijts kwam in opspraak doordat hij op persoonlijke titel zou hebben geprobeerd de herbenoeming van zijn voorganger Erik van Heijningen als bestuurslid van wereldzwembond FINA te voorkomen. Het bestuur besloot daarop een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. Dat leidde tot het vertrek van Van Zeijts.

Foden opnieuw beste jonge speler in Premier League

11.12 uur: Phil Foden heeft voor het tweede jaar op rij de award ’Best Young Player’ in de Premier League gewonnen. In het seizoen 2021-2022 ging de 21-jarige middenvelder van Manchester City ook al met de trofee aan de haal.

Foden maakt zich met Manchester City op voor een zinderende ontknoping in de Premier League. City ontvangt zondagmiddag Aston Villa en verdedigt een punt voorsprong op Liverpool, dat tegen Wolverhapton Wanderers speelt.

Opnieuw wereldbekerzege handboogschutter Schloesser

10.45 uur: Handboogschutter Mike Schloesser heeft ook de tweede wereldbekerwedstrijd van dit jaar op het onderdeel compound gewonnen. De 28-jarige Limburger was in de finale te sterk voor de Indiër Mohan Ramswaroop Bhardwaj: 149-141. Vorige maand was Schloesser ook al de beste in het Turkse Antalya op het niet-olympische onderdeel.

Schloesser werd afgelopen najaar de eerste compoundschutter die het wereldbekerklassement drie keer heeft gewonnen.

Schloesser had het donderdag in de kwartfinales lastig tegen Chen Chieh-Lun. Hij versloeg de schutter uit Taiwan pas na een shoot-off. Zaterdag volgde in de halve finale een duel met de Amerikaan Steve Marsh, dat de Limburger in zijn voordeel besliste: 145-143.

Tennisser Haase mist eerste toernooizege sinds 2016

09.27 uur: Tennisser Robin Haase is er net niet in geslaagd voor het eerst sinds 2016 weer een toernooi te winnen. Op de challenger van Sjimkent in Kazachstan was de Oezbeek Sergei Fomin zaterdag in de finale te sterk voor de 35-jarige Hagenaar: 7-6 (4) 6-3.

Voor Haase, mede door tal van blessures afgezakt naar plaats 324 op de wereldranglijst, was het zijn eerste finale sinds begin 2020. Toen moest hij in Bangkok opgeven vanwege fysieke problemen. Zijn laatste toernooizege boekte Haase op een challenger in de Roemeense stad Sibiu. Op het hoogste niveau, de ATP Tour, zegevierde hij twee keer op het toernooi van Kitzbühel (in 2011 en 2012).

Zalatoris leidt in PGA Championship, Woods haalt de cut

09.17 uur: De Amerikaanse golfer Will Zalatoris heeft op de tweede dag de leiding genomen op het PGA Championship, de tweede major van het jaar. Zalatoris ging rond in 65 slagen, genoeg om de Noord-Ier Rory McIlroy te passeren. Tiger Woods, sinds kort weer in competitie na een zwaar auto-ongeluk, herstelde zich van een moeizame eerste dag. De Amerikaanse golflegende was klaar na 69 slagen en haalde zo de cut waardoor ook hij het toernooi mag vervolgen.

Woods was op de openingsdag met 74 slagen slechts 99e, maar verbeterde zich op de Southern Hills Country Club van Tulsa aanzienlijk. Daar zag het na een dubbelbogey op hole 11 niet naar uit, maar de Amerikaan redde zich met birdies op de holes 13 en 16. „Ik moest er hard voor werken en dat heb ik gedaan”, zei Woods bij ESPN. „Hopelijk kom ik dit weekeinde los, dan weet je het nooit.”

De beste ronde op de tweede dag kwam op naam van de Amerikaan Bubba Watson met 63 slagen, gevolgd door de Chileen Mito Pereira met 64. In het klassement heeft Zalatoris een slag voorsprong op Pereira. De Amerikaan Justin Thomas staat derde op drie slagen van de leider. Watson klom met zijn recordscore van de 56e naar de vierde plaats. McIlroy zakte naar plaats vijf, Woods is gedeeld 53e.

Basketballers Warriors opnieuw te sterk voor Mavericks

08.28 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben ook hun tweede duel met Dallas Mavericks in de finale van de Western Conference gewonnen. De ploeg uit San Francisco deed dat nadat het een achterstand van 19 punten had weggewerkt. Pas in het vierde kwart kwam de thuisploeg bij 86-85 aan de leiding. Met Stephen Curry als topschutter (32 punten) werd het 126-112 voor de Warriors. De winnaar van de best-of-seven serie plaatst zich voor de finale van de NBA,

„Het is ervaring en de chemie binnen de ploeg. Dankzij onze instelling geven we nooit op”, zei Curry na de 200e play-offzege in de geschiedenis van zijn club. Alleen Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Philadelphia 76’ers en San Antonio Spurs bereikten die mijlpaal eerder.

De Mavericks heersten aanvankelijk en kregen de fans in San Francisco stil. Luka Doncic was goed voor 42 punten, maar ook hij zag hoe zijn ploeg de wedstrijd uit handen gaf.

Zondag en dinsdag volgen duels in Dallas.

Van Dijk wil naam verbinden aan historische lijst werelduurrecord

08.16 uur: Wielrenster Ellen van Dijk hoopt met haar aanval op het werelduurrecord maandag haar naam toe te voegen aan een historische lijst. In het Zwitserse Grenchen gaat ze een poging doen het record van de Britse Joscelin Lowden te verbreken en in de voetsporen te treden van onder anderen Keetie van Oosten-Hage en Leontien van Moorsel.

Van Dijk richt zich allereerst op de afstand van 48,405 kilometer die Lowden vorig jaar op dezelfde baan reed. Hoe veel verder ze denkt te kunnen, kan ze niet zeggen. „Ik begin met rondjes onder het schema van het record”, zegt ze. „Veel mensen kennen Lowden misschien niet, maar ze heeft met haar record echt iets speciaals neergezet, een standaard die niet gemakkelijk te verslaan is. Ik heb veel respect voor haar. Als ik een heel goede dag heb, probeer ik nog te versnellen.”

Voor Van Dijk komt met haar recordpoging een langgekoesterde wens uit. „Het uurrecord is iets waarvan ik altijd heb gezegd dat ik het ooit wilde doen. Dat heb ik ook aangegeven toen ik een contract tekende bij mijn ploeg Trek-Segafredo.”

„Ik hoop dat ik een goed record kan neerzetten”, zegt Van Dijk. „Bij deze recordpoging gaat het erom het beste uit jezelf te halen.” Een record dat lang stand moet houden hoeft niet, want ze wil dat haar aanval andere rensters ook motiveert een poging te doen.