Sport Kort: Foden is opnieuw beste jonge speler Premier League

Foden opnieuw beste jonge speler in Premier League

11.12 uur: Phil Foden heeft voor het tweede jaar op rij de award ’Best Young Player’ in de Premier League gewonnen. In het seizoen 2021-2022 ging de 21-jarige middenvelder van Manchester City ook al met de trofee aan de haal.

Foden maakt zich met Manchester City op voor een zinderende ontknoping in de Premier League. City ontvangt zondagmiddag Aston Villa en verdedigt een punt voorsprong op Liverpool, dat tegen Wolverhapton Wanderers speelt.

Opnieuw wereldbekerzege handboogschutter Schloesser

10.45 uur: Handboogschutter Mike Schloesser heeft ook de tweede wereldbekerwedstrijd van dit jaar op het onderdeel compound gewonnen. De 28-jarige Limburger was in de finale te sterk voor de Indiër Mohan Ramswaroop Bhardwaj: 149-141. Vorige maand was Schloesser ook al de beste in het Turkse Antalya op het niet-olympische onderdeel.

Schloesser werd afgelopen najaar de eerste compoundschutter die het wereldbekerklassement drie keer heeft gewonnen.

Schloesser had het donderdag in de kwartfinales lastig tegen Chen Chieh-Lun. Hij versloeg de schutter uit Taiwan pas na een shoot-off. Zaterdag volgde in de halve finale een duel met de Amerikaan Steve Marsh, dat de Limburger in zijn voordeel besliste: 145-143.

Tennisser Haase mist eerste toernooizege sinds 2016

09.27 uur: Tennisser Robin Haase is er net niet in geslaagd voor het eerst sinds 2016 weer een toernooi te winnen. Op de challenger van Sjimkent in Kazachstan was de Oezbeek Sergei Fomin zaterdag in de finale te sterk voor de 35-jarige Hagenaar: 7-6 (4) 6-3.

Voor Haase, mede door tal van blessures afgezakt naar plaats 324 op de wereldranglijst, was het zijn eerste finale sinds begin 2020. Toen moest hij in Bangkok opgeven vanwege fysieke problemen. Zijn laatste toernooizege boekte Haase op een challenger in de Roemeense stad Sibiu. Op het hoogste niveau, de ATP Tour, zegevierde hij twee keer op het toernooi van Kitzbühel (in 2011 en 2012).

Zalatoris leidt in PGA Championship, Woods haalt de cut

09.17 uur: De Amerikaanse golfer Will Zalatoris heeft op de tweede dag de leiding genomen op het PGA Championship, de tweede major van het jaar. Zalatoris ging rond in 65 slagen, genoeg om de Noord-Ier Rory McIlroy te passeren. Tiger Woods, sinds kort weer in competitie na een zwaar auto-ongeluk, herstelde zich van een moeizame eerste dag. De Amerikaanse golflegende was klaar na 69 slagen en haalde zo de cut waardoor ook hij het toernooi mag vervolgen.

Woods was op de openingsdag met 74 slagen slechts 99e, maar verbeterde zich op de Southern Hills Country Club van Tulsa aanzienlijk. Daar zag het na een dubbelbogey op hole 11 niet naar uit, maar de Amerikaan redde zich met birdies op de holes 13 en 16. „Ik moest er hard voor werken en dat heb ik gedaan”, zei Woods bij ESPN. „Hopelijk kom ik dit weekeinde los, dan weet je het nooit.”

De beste ronde op de tweede dag kwam op naam van de Amerikaan Bubba Watson met 63 slagen, gevolgd door de Chileen Mito Pereira met 64. In het klassement heeft Zalatoris een slag voorsprong op Pereira. De Amerikaan Justin Thomas staat derde op drie slagen van de leider. Watson klom met zijn recordscore van de 56e naar de vierde plaats. McIlroy zakte naar plaats vijf, Woods is gedeeld 53e.

Basketballers Warriors opnieuw te sterk voor Mavericks

08.28 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben ook hun tweede duel met Dallas Mavericks in de finale van de Western Conference gewonnen. De ploeg uit San Francisco deed dat nadat het een achterstand van 19 punten had weggewerkt. Pas in het vierde kwart kwam de thuisploeg bij 86-85 aan de leiding. Met Stephen Curry als topschutter (32 punten) werd het 126-112 voor de Warriors. De winnaar van de best-of-seven serie plaatst zich voor de finale van de NBA,

„Het is ervaring en de chemie binnen de ploeg. Dankzij onze instelling geven we nooit op”, zei Curry na de 200e play-offzege in de geschiedenis van zijn club. Alleen Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Philadelphia 76’ers en San Antonio Spurs bereikten die mijlpaal eerder.

De Mavericks heersten aanvankelijk en kregen de fans in San Francisco stil. Luka Doncic was goed voor 42 punten, maar ook hij zag hoe zijn ploeg de wedstrijd uit handen gaf.

Zondag en dinsdag volgen duels in Dallas.

Van Dijk wil naam verbinden aan historische lijst werelduurrecord

08.16 uur: Wielrenster Ellen van Dijk hoopt met haar aanval op het werelduurrecord maandag haar naam toe te voegen aan een historische lijst. In het Zwitserse Grenchen gaat ze een poging doen het record van de Britse Joscelin Lowden te verbreken en in de voetsporen te treden van onder anderen Keetie van Oosten-Hage en Leontien van Moorsel.

Van Dijk richt zich allereerst op de afstand van 48,405 kilometer die Lowden vorig jaar op dezelfde baan reed. Hoe veel verder ze denkt te kunnen, kan ze niet zeggen. „Ik begin met rondjes onder het schema van het record”, zegt ze. „Veel mensen kennen Lowden misschien niet, maar ze heeft met haar record echt iets speciaals neergezet, een standaard die niet gemakkelijk te verslaan is. Ik heb veel respect voor haar. Als ik een heel goede dag heb, probeer ik nog te versnellen.”

Voor Van Dijk komt met haar recordpoging een langgekoesterde wens uit. „Het uurrecord is iets waarvan ik altijd heb gezegd dat ik het ooit wilde doen. Dat heb ik ook aangegeven toen ik een contract tekende bij mijn ploeg Trek-Segafredo.”

„Ik hoop dat ik een goed record kan neerzetten”, zegt Van Dijk. „Bij deze recordpoging gaat het erom het beste uit jezelf te halen.” Een record dat lang stand moet houden hoeft niet, want ze wil dat haar aanval andere rensters ook motiveert een poging te doen.