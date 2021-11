Oranje-doelman Jasper Cillessen keept tegen Noorwegen

De 28-jarige doelman van SC Freiburg heeft nog geen enkele interland achter zijn naam en zit pas sinds kort bij de nationale ploeg. In de Bundesliga is Flekken bezig aan een sterk seizoen met SC Freiburg, dat verrassend derde staat. In elf Bundesliga-duels incasseerde de Limburger pas negen tegengoals.

Voor Cillessen wordt het tegen Noorwegen zijn 61e interland voor Oranje. De Groesbeker debuteerde in 2013 in de vriendschappelijke interland tegen Indonesië in het Nederlands elftal. Zijn laatste Oranje-optreden dateert van meer dan een jaar geleden, in de Nations League-wedstrijd tegen Italië. Daarna was hij een hele tijd uit de roulatie door een spier- en daarna een knieblessure. De doelman van Valencia was op tijd fit voor het EK van afgelopen zomer, maar werd door de toenmalige bondscoach Frank de Boer buiten de definitieve EK-selectie gelaten toen hij in de aanloop naar het toernooi een coronabesmetting opliep.

Nieuwe kans

Cillessen reageerde tegenover deze krant vol ongeloof op de beslissing van De Boer. „De regels staan het toe om keepers tijdens het toernooi te vervangen en er was nog tijd zat! Ik heb vanwege corona één dag verkoudheidsklachten gehad, maar verder nul komma nul problemen. En dan wordt er nu gezegd dat ik niet fit ben? Daar zullen de bondscoach en ik het nooit over eens worden. De pijn zit hem vooral in het feit, dat ik deze mokerslag niet zag aankomen. Bij de bekendmaking van de EK-selectie was ik nog zijn eerste keeper”, aldus Cillessen, die het EK knarsetandend op tv moest volgen.

Door de blessure van Bijlow krijgt Cillessen de kans om zich weer te laten zien in Oranje, terwijl hij eigenlijk bij toeval deel uitmaakt van de selectie. De oud-doelman van NEC en Ajax was aanvankelijk niet geselecteerd door Van Gaal en werd pas opgeroepen, toen PSV-doelman Joël Drommel, die ook nog geen enkele interland achter zijn naam heeft, zich begin vorige week afmeldde vanwege ziekte. Vorige week dinsdag zei Van Gaal over de rentree van Cillessen: „We hebben met Cillessen gesproken en hem uitgelegd dat hij nummer drie is op dit moment. Maar hij kan ook nummer één worden. Toen ik de vorige keer bondscoach was begon hij als nummer drie, maar werd hij nummer één.” Een proces dat nu razendsnel is verlopen, want een week later staat de Valencia-doelman onder de lat bij de beslissende WK-kwalificatie-interland tegen Noorwegen.

Flekken neemt plaats op de bank samen met Tim Krul, die na het afhaken van Bijlow alsnog is opgeroepen door Van Gaal. Krul had eerder aangegeven vanwege de sportieve problemen bij zijn club Norwich City voorlopig niet geselecteerd te willen worden om zich volledig te kunnen concentreren op de strijd tegen degradatie met de hekkensluiter van de Premier League.