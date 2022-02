Premium Het beste van De Telegraaf

Technisch directeur van NOC*NSF trekt straks met een klap de deur achter zich dicht Maurits Hendriks zwaait na zeven Spelen af: ’Trots, maar nooit tevreden’

Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF, zwaait binnenkort af. „Ik heb ongelofelijke hoogtepunten mogen beleven, maar ook dingen meegemaakt die me diep hebben geraakt.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Hij was tijdens zeven Olympische Spelen technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF en zwaait binnenkort af. Onder het ruim twaalf jaar durende bewind van Maurits Hendriks (61) maakte Nederland de gewaagde ambitie waar om bij de beste tien sportlanden ter wereld te horen. Vorig jaar, bij de Zomerspelen in Tokio, was TeamNL de nummer zeven van het medailleklassement en bij de Winterspelen eindigt Oranje inmiddels structureel in de toptien. Een interview met de man die niet bij iedereen geliefd is, maar wel wordt gezien als de architect van het Nederlandse topsportsucces.