Bondscoach Senegal: ’Spelers kunnen ook zonder Mané boven zichzelf uitstijgen’

Jeroen Kapteijns

Bondscoach Aliou Cisse van Senegal, een dag voor het treffen met Oranje. Ⓒ AFP

DOHA - Senegal, de tegenstander van Oranje maandag bij de eerste groepswedstrijd van het WK, is voor de derde keer in de historie present op een WK-eindronde. Zowel in 2002 als in 2018 wonnen de Afrikanen de eerste groepswedstrijd. In 2002 klopten de Senegalezen verrassend de regerend wereldkampioen Frankrijk en vier jaar geleden was het West-Afrikaanse land te sterk voor Polen. „Het klopt dat we altijd goed begonnen zijn aan het toernooi, maar dat geldt ook voor Nederland. Dus één van de landen zal ditmaal moeten toegeven”, aldus bondscoach Aliou Cissé.