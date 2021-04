Revelatie Jonas Vingegaard vervangt Tom Dumoulin in de Tour de France

De achtste stek in de Nederlandse ploeg is voor Jonas Vingegaard. De Deen is bezig aan zijn derde seizoen in de WorldTour en 2021 is vooralsnog het jaar van zijn echte doorbraak. Hij won een rit in de UAE Tour met aankomst bergop en pakte twee etappes en de eindzege in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Daarnaast maakte hij indruk in de Ronde van het Baskenland met een tweede plaats in het klassement na zijn ploeggenoot Primoz Roglic, wie hij vorig jaar ook al assisteerde tijdens zijn zege in de Ronde van Frankrijk. Voor dit jaar had hij enkel een ritzege in de Ronde van Polen op zijn palmares.

„Het is een droom die uitkomt”, vertelt de renner. „Ik keek altijd naar de Tour op televisie, dus het is erg leuk om ervoor geselecteerd te worden. Ik ben heel content met mijn ontwikkeling, want ik heb me inderdaad behoorlijk verbeterd. Ik wil nog beter worden en ik hoop dat ik met het helpen van Primoz en Steven (Kruijswijk, red.) ook weer een stap kan maken en veel kan leren. De Tour is iets anders dan de Vuelta, maar het zal zeker weer een mooie ervaring worden.”

Naast Vingegaard, Roglic en Kruijswijk bestaat de geplande formatie van Jumbo-Visma voor de Tour uit Robert Gesink, Mike Teunissen, de Belg Wout Van Aert, de Duitser Tony Martin en de Amerikaan Sepp Kuss.