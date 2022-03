KNSB verlengt contract veelbesproken bondscoach Coopmans niet

Coopmans was sinds 1 januari 2019 bij het langebaanschaatsen verantwoordelijk voor de teamonderdelen: ploegenachtervolging, mass start en teamsprint. In de voorbije vier seizoenen werden op deze nummers onder meer twaalf wereldtitels behaald, maar bij de Winterspelen in Peking viel de oogst in vergelijking met die voorgaande jaren tegen. Irene Schouten werd olympisch kampioene mass start en de vrouwen behaalden brons op de ploegenachtervolging. De mannen behaalden geen podiumplaats op de Olympische Spelen. Op de Spelen was er veel te doen rondom zijn keuzes bij de ploegenachtervolging en tijdens het WK was de teamsprint onderwerp van gesprek.

„We hebben de samenwerking breed geëvalueerd, inclusief de doelstelling om bij de Olympische Spelen op de teamonderdelen minimaal drie medailles te halen, liefst gouden”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Op basis van deze evaluatie hebben we besloten het contract van Jan niet te verlengen. We hopen wel dat zijn enorme kennis en ervaring voor de schaatssport behouden zullen blijven.”

Voor Coopmans komt het nieuws niet onverwacht. „We hadden in Peking meer goud moeten winnen. Het is begrijpelijk dat de KNSB niet verlengt. Ik ben dankbaar, ook omdat ik de laatste jaren van twee grote schaatsiconen van nabij heb mogen meemaken. Ik ben nu ’einde contract’ en dus een vrij man. Volgende maand word ik 65, maar ik heb nog te veel ambitie om al met pensioen te gaan.”