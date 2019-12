Groot gat achter Michael van Gerwen

Titelverdediger Michael van Gerwen weet zijn pijlen op het WK darts steeds beter te richten. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen is zoals gewoonlijk de enig overgebleven Nederlandse troef op het wereldkampioenschap darts. De overige tien landgenoten werden in Londen al voor de kwartfinales uitgeschakeld. Van Gerwen staat op eenzame hoogte. Achter hem is het de vraag of iemand de leegte die de dit WK gestopte Raymond van Barneveld achterlaat, kan opvullen. Barney presteerde weliswaar niet meer op zijn gewenste niveau, maar zorgde nog altijd wel voor de nodige aandacht.