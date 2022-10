Laatste nieuws Champions League: PSG-coach veranderde systeem voor sterren

PSG-coach gooide systeem om voor sterspelers

21.17 uur: Paris Saint-Germain heeft enkele wijzigingen in het systeem doorgevoerd om zijn sterspelers Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar optimaal te laten renderen. Dat zei trainer Christophe Galtier voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Maccabi Haifa.

„We hebben het systeem om meerdere redenen omgegooid. We wilden kijken hoe we gevaarlijker konden worden en ons aanvallende trio dichter bij elkaar konden houden”, zei Galtier, die overstapte van 3-4-2-1 naar 4-3-1-2. „We hebben de laatste twee duels in dat systeem gespeeld en het is een voordeel om meerdere opties te hebben. Het is inderdaad een kwestie van hoe we het beste uit onze drie aanvallers kunnen halen, want iedere coach zou ervan dromen ze in zijn ploeg te hebben. Het is aan mij om ze de beste omstandigheden te bieden.”

Na drie keer gelijkspelen op rij deed Mbappé zijn beklag over zijn rol binnen het team. Sindsdien werden Olympique Marseille (1-0) en Ajaccio (0-3) verslagen. PSG heeft in de Champions League 8 punten na vier duels. Bij winst op Maccabi Haifa verzekert de club zich van een plek in de achtste finales.

Guardiola looft Bellingham

20.32 uur: Manchester City-trainer Pep Guardiola is zwaar onder de indruk van Jude Bellingham, het 19-jarige toptalent van Borussia Dortmund. „Als hij bij een topclub in de Premier League was gaan voetballen, dan was hij waarschijnlijk niet aan veel speelminuten gekomen”, zei hij over de Brit. „Maar nu heeft hij zich uitstekend ontwikkeld.”

Bellingham koos twee jaar geleden voor Dortmund. „Dit is gewoon de perfecte plek voor grote talenten”, zei Guardiola in Dortmund tijdens een persconferentie voor het uitduel van City met Dortmund. „Hij heeft echt heel veel kwaliteit. Hij is voor mij een soort van aanvoerder. En dat op 19-jarige leeftijd.”

De kampioen van Engeland won de thuiswedstrijd tegen de Duitsers met 2-1. Bellingham zette de Duitsers nog wel op voorsprong. City is met 10 punten al zeker van een plek in de achtste finales. Dortmund heeft drie punten minder. Erling Haaland, dit seizoen al goed voor 22 doelpunten, keert met City terug in het stadion waar hij veel successen vierde.

Real Madrid zonder Benzema en Valverde naar Leipzig

10.23 uur: Real Madrid reist zonder aanvaller Karim Benzema en de middenvelders Luka Modric en Federico Valverde af naar Duitsland, waar het duel met RB Leipzig wacht. Benzema ontbrak zaterdag al wegens een spierblessure in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Sevilla.

Valverde, die de derde Madrileense treffer maakte, hield aan het duel een pijnlijk been over en kreeg rust voorgeschreven. De afwezigheid van Modric werd pas later door Real Madrid gemeld. De reden werd niet bekendgemaakt. De Kroaat werd zaterdag kort voor tijd gewisseld.

Ook Lucas Vazquez, Dani Ceballos en Mariano Diaz ontbreken in de groep waarmee coach Carlo Ancelotti richting Leipzig vliegt. Real Madrid is al zeker van een plaats in de knock-outfase van de Champions League.

Leipzig-trainer Marco Rose kreeg ondertussen goed nieuws. De trainer zag Timo Werner terugkeren in zijn selectie voor het duel met Real. De spits is hersteld van een infectie die hem anderhalve week aan de kant hield. „Hij heeft licht getraind en is weer beter”, verklaarde Rose. „Hij zal nog niet veel speeltijd krijgen, maar ik ben blij dat hij terug is.”