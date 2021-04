Ook Paris Saint-Germain zegt ’nee’ tegen Super League

De eigenaar van Paris Saint-Germain heeft laten weten de eventuele komst van de Super League het mondiale voetbal geen goed zal doen. Nasser Al-Khelaïfi zegt in een verklaring dat er sprake is van egoïsme.

„Wij zijn van mening dat ieder voorstel zonder de steun van de UEFA, een organisatie die zich al bijna zeventig jaar inzet voor de belangen van het Europese voetbal, de problemen waarmee de voetbalgemeenschap momenteel kampt niet oplost”, aldus Al-Khelaïfi, die met zijn club niet tot de mogelijke deelnemers behoort. „In plaats daarvan wordt het voorstel gedreven door eigenbelang.”

„Paris Saint-Germain is er stellig van overtuigd dat voetbal een spel is voor iedereen. Als voetbalclub zijn we een gezin en een gemeenschap, onze fans zijn het belangrijkste. Ik denk dat we dit niet mogen vergeten.”

Paris Saint-Germain is dit seizoen nog actief in de Champions League. Manchester City, Real Madrid en Chelsea zijn de andere drie halvefinalisten. Die drie clubs behoren wel tot de twaalf clubs die voornemens zijn deel te nemen aan de nieuwe competitie.

Ook Bayern zegt duidelijk neen

In een statement op zijn website heeft ook Bayern München laten weten dat het niet tot de Super League zal toetreden. „De leden van onze club en onze fans verwerpen een Super League”, zegt voorzitter Herbert Hainer. „Als Bayern is het onze wens dat Europese clubs de prachtige en emotionele competitie beleven die de Champions League is. We willen deze samen met de UEFA verder ontwikkelen. Bayern zegt nee tegen de Super League.”

Dortmund ziet het ook niet zitten

Bestuursvoorzitter Hans-Joachim Watzke van Dortmund liet maadag al weten dat de twee Duitse clubs ook niet open staan voor toetreding tot de Super League. „De bestuursleden van de ECA hebben zondagavond in een virtuele bijeenkomst bevestigd dat de beslissing van vorige week nog steeds van kracht is. Dat betekent dat de clubs achter de geplande hervorming van de Champions League staan”, aldus Watzke.