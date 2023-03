’Kipkerrie velt Oranje-vijftal’

Het is geen geheim dat er door de spelers van het Nederlands elftal, dat vrijdagavond de EK-kwalificatiereeks in en tegen Frankrijk aftrapt, al veel langer wordt geklaagd over het eten dat zij in hotel Woudschoten in Zeist krijgen voorgeschoteld. Direct na het avondmaal op woensdag kreeg een aantal spelers last van zijn maag.

De volgende ochtend waren Botman, Gakpo, De Ligt, Veerman en Verbruggen nog zo aan het overgeven dat hun meespelen tegen Frankrijk (vrijdag) en Gibraltar (maandag) onmogelijk bleek. Zij werden door Ronald Koeman naar huis gestuurd.

Dat vijf spelers wél en de overige internationals niet ziek werden, lijkt vreemd, maar is dat niet. Niet iedereen heeft kipkerrie gegeten. Bovendien hangt het van iemands weerstand af hoe bevattelijk hij of zij voor de bacterie is. Om half vijf gaf de bondscoach in het Stade de France een persconferentie.

,,Deze vijf zijn niet voor de hele periode uitgeschakeld. Dat is niet definitief. Het hangt ervan af hoe het zich ontwikkelt met deze jongens. Het is niet definitief dat ze er niet meer bij komen”, liet Ronald Koeman weten.