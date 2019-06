Duizenden Oranjefans op weg naar Valenciennes

De supporters verzamelen zaterdagochtend in de fanzone, op het Place d'Armes in het centrum van Valenciennes, en gaan kort na het middaguur lopend naar het 2 kilometer verderop gelegen Stade du Hainaut.

Nog nooit gingen zoveel Oranjefans de 'Leeuwinnen' achterna bij een interland in het buitenland. De FIFA had het ook niet beter kunnen inplannen. De wedstrijd tegen Kameroen is op een gunstig tijdstip, zaterdagmiddag om 15.00 uur, en in een stad in het noorden van Frankrijk, vlak over de grens met België, op slechts 3 uur rijden van Utrecht. De KNVB denkt dat wellicht zelfs richting de 20.000 Nederlanders naar Valenciennes komen. Het was namelijk mogelijk om ook buiten de bond om aan kaarten te komen.

