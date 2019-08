McGregor aast op UFC-rentree: ’Ik ben weer terug!’

In een interview met SportsCenter laat McGregor weten dat hij nog geen afscheid kan nemen van de vechtsport. „Ik denk niet dat ik ooit met deze sport kan stoppen. Het zit in mijn bloed en DNA. Ik zal blijven vechten totdat ik er dood bij neerval.”

In mei brak McGregor nog zijn hand tijdens een benefietgevecht in zijn eigen gym. De eerste diagnose was dat hij maanden uit de roulatie zou zijn, maar de MMA’er is alweer klaar om de ring in te stappen. „Ik ben weer terug!”, vertelt de voormalig UFC-kampioen. „Echt, ik ben weer terug. Ik sprak met de chirurg en die vertelde mij dat ik weer kon grapplen (een techniek gebruikt tijdens een grondgevecht, red.).”

„Gooi mij maar weer terug in de ring”, gaat McGregor verder, die tijdens zijn herstelperiode hard is blijven trainen. „De vechtsport is een gekke wereld, maar vergis je niet. Ik kan het nog steeds. Ik weet wat ik kan en ik wil mijn fans weer reden geven om te juichen. Dat verdienen ze. De fans naar nieuwe hoogtes brengen, daar doe ik het voor. Ik kijk uit naar mijn triomfantelijke rentree.”

Of dat in de UFC is, de hoogste MMA-klasse in de vechtsport, is nog maar de vraag. De relatie tussen de vechtfederatie en de uitgesproken Ier heeft betere tijden gekend. „Ik heb veel respect voor de UFC en zakelijk gezien hebben wij een prima relatie. Achter de schermen zijn er wat dingen gebeurd, maar alles is zakelijk en had niks met emoties te maken. De UFC is een onderdeel van mij en ik hoop ook weer onderdeel uit te maken van de UFC.”

McGregor vocht zijn laatste UFC-duel uit met zijn grote rivaal Khabib Nurmagomedov op 6 oktober 2018. Toen verloor McGregor van de Rus en sindsdien stapte de oud-kampioen niet meer in de octagon.