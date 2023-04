Franse justitie onderzoekt mogelijk racisme van trainer PSG

„Ik kan niet accepteren dat mijn naam op deze manier wordt aangetast”, zei Galtier. „Ik heb daarom besloten om juridische stappen te nemen tegen iedereen die probeert mijn reputatie te beschadigen.”

Franse media berichtten deze week over een uitgelekte e-mail die Julien Fournier, de voormalig technisch directeur van Nice, vorig seizoen zou hebben gestuurd aan sportief directeur Dave Brailsford van Ineos, de eigenaar van de Franse club. Fournier zou daarin melding doen van een gesprek met Galtier. „Hij zei tegen me: Julien, je moet beseffen in welke stad we zitten, we moeten daar rekening mee houden, we kunnen niet te veel zwarte spelers en moslims in het team hebben”, zo staat volgens Franse media in de mail.

Bedreigd

Persbureau AFP meldt dat de Franse justitie vrijdag de kantoren van Nice heeft laten doorzoeken, om bewijzen te verzamelen en e-mails te bekijken. Galtier, die onder druk staat bij PSG vanwege de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken, beet in Parijs fel van zich af.

„Ik ben opgegroeid in een multiculturele omgeving, waarin iedereen respect heeft voor elkaar, ongeacht afkomst, huidskleur of geloof”, aldus de trainer. „Ik ben geschokt door uitlatingen die aan mij worden toegeschreven.”

Naar verluidt wordt Galtier bedreigd. Hij zou van PSG beveiliging hebben gekregen.