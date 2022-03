Uitzonderlijke afloop Dwars door Vlaanderen: geen Nederlandse rensters op podium

In de eerste groep reden onder anderen ook Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk. Net als Floortje Mackaij deden zij een vergeefse poging een massasprint te voorkomen. Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) was de eerste Nederlandse die de finish passeerde: tiende.

Geen Nederlandse op het podium dus: ook dat is een verrassing, want het is pas de tweede keer in tien edities van deze koers dat er geen Nederlandse wint. Eerder gebeurde dat al in 2017, toen de Finse Lotta Lepistö won.

Van Vleuten

Vorig jaar werd Dwars door Vlaanderen gewonnen door Van Vleuten, de twee edities ervoor door Van Dijk, die met haar ploeg goed vertegenwoordigd was in de finale. De Europees kampioene had Lucinda Brand, in haar eerste wegwedstrijd van dit jaar, en de Italiaanse Elisa Longo Borghini mee. Zonder wereldkampioene Elisa Balsamo konden zij voor eigen kans gaan. "Maar niet in een sprint", vertelde Van Dijk. "We hebben geprobeerd aan te vallen, maar er waren te veel ploegen die op een sprint uit waren. Het lukte niet om weg te komen."

Dwars door Vlaanderen maakt geen deel uit van de WorldTour, de Nederlandse topploeg SD Worx sloeg de koers over.