Judoka Tessie Savelkouls stopt per direct: ’Tijd om afscheid te nemen’

Ze kwam tweemaal in actie op de Olympische Spelen en won onder meer goud op de World Masters. In aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio maakte ze na een zware blessure een lange revalidatie door. Savelkouls scheurde begin vorig jaar in Parijs een zenuw in haar rechterbeen. Artsen gaven haar slechts 1 procent kans op herstel, maar Savelkouls doorliep het zware revalidatietraject met succes en kon in Tokio toch meedoen. Ze werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Savelkouls gaat zich nu richten op het afronden van haar studie als onderwijzeres.

„Ik kan niet zeggen dat ik trots ben op de resultaten die ik door de jaren heen heb behaald, want dat ben ik niet”, zegt de judoka. „Ik heb het gevoel dat er veel meer voor mij te bereiken was. Ik kan wel zeggen dat ik trots ben op de momenten die ik heb beleefd met alle mooie mensen die ik heb ontmoet. Dat neem ik de rest van mijn leven mee.”

Pascal Bakker, interim-directeur topsport van de Nederlandse judobond, zegt „ongelofelijk veel respect” te hebben voor „dit moedige besluit” van Savelkouls. „In ons laatste gesprek voelde ik hoe graag ze nog wilde. Maar dan wel alleen het hoogst haalbare en niet om slechts mee te doen. Dat typeert Tessie. De indrukwekkende revalidatie die zij heeft doorlopen, zal ik altijd als inspiratie bij me dragen. Een overtreffende trap van doorzettingsvermogen en positivisme die je maar een paar keer in je leven voorbij ziet komen.”